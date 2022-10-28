Avrupa'dan ikincilikle döndüler, Hindistan'da Türkiye'yi temsil edecekler

Yunanistan'ın Kozani şehrinde düzenlenen ve 16 ülkeden sporcuların katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Kurash Şampiyonası'nda Tosyaspor Kulübü sporcularından Hasan Can Kolcu 100 kilogramda, Okan Yıldırım ise +100 kilogramda Avrupa ikincisi oldu. Takım Antrönörü Durukan Karabudak, hedeflerinin 1 ay sonra Hindistan'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Türkiye ve Tosyaspor kulübünü başarı ile temsil etmek olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulunan Karabudak, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da yapılan Avrupa Kurash Şampiyonasında takım halinde Avrupa ikincisi olurken, Tosyaspor kulübü adına 100 kilogramda mücadele eden Hasan Can Kolcu ve +100 kilogramda mücadele eden Okan Yıldırım Avrupa ikincisi oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde Hindistan'ın Pune şehrinde yapılacak Dünya Kurash Şampiyonasında ülkemizi ve Tosyaspor Kulübünü başarı ile temsil ederek dünya şampiyonu olarak gelmek istiyoruz. Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesinde bizleri her alanda destekleyen Federasyon Başkanımız Bünyamin Er ve Milli Takım Hocamız Mehmet Şen'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sedat Ağacıkoğlu



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