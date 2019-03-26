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Avrupalı liderler Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüştü

Avrupalı liderler Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüştü
Avrupalı liderler Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüştü

Avrupa Birliğinin 3 önemli lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Fransa’nın başkenti Paris’te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Avrupalı liderler Çin Devlet Başkanı Jinping ile görüştü - Tıkla İzle

Avrupa Birliğinin 3 önemli lideri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Paris zirvesinde bir araya geldi. Salı günü Paris zirvesinde buluşan Macron, Merkel ve Juncker birlikte dünya gündemindeki önemli dosyalar hakkındaki ortak görüşlerini Jinping'e sundu. Jinping'in Fransa'daki ziyaretinin ikinci gününde Avrupalı liderlerin görüşmedeki hedefinin Çin'in ekonomik ve diplomatik “hırsını” kanalize etme ve Pekin'e ortak bir Avrupa görüşü sunma olduğu öğrenildi.

Ülkesi için 300 Airbus uçak siparişi veren Jinping yaptığı açıklamada "Fransa, Avrupa ve Çin gelişiminin en kritik döneminde. Fransa'ya zamanımızın gereksinimlerine uygun stratejik bir işbirliğimiz için çalışma isteği ile geldim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlık Sarayı, Çin ve ABD gibi büyük güçlere karşı Avrupa'nın birliğinin kuvvetlendirilmesi ve Çin ile pozitif bir ajanda oluşturulması gerektiği ve bunun için görüşme yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı, Çin ile ekonomik değil daha çok diplomatik partnerlikten yana olduğunu, diğer türlü ekonomik bağımlılığın hem ekonomik anlamda hem de diplomatik anlamda risk oluşturacağını açıklamıştı. Görüşmelerinin ardından liderler yuvarlak masa toplantısına geçti.  

Özlem Kaplan


 

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