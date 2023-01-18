Avrupalı siyasetçilerden Ukrayna'ya taziye mesajları



Ukrayna'nın Brovary şehrinde meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Bakanın Birinci Yardımcısı Yevhen Yenin ve Bakanlık Müsteşarı Yurii Lubkovich'in de aralarında bulunduğu 6 bakanlık yetkilisi ile toplam 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından içlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de bulunduğu çok sayıda Avrupalı siyasetçi taziye mesajı yayınladı.

AB'den art arda taziye mesajı geldi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'i "Avrupa Birliği'nin harika bir dostu" olarak nitelendirirken, "Brovary'deki trajik helikopter kazasının ardından acı içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaşın parçaladığı Ukrayna'nın kalbinde trajedi yaşanıyor ifadelerini kullanırken, "Brovary'deki helikopter kazasının ardından yürekten taziyelerimi kurbanların ailelerine, Zelenskiy'e ve tüm ülkeye gönderiyorum. Sizlerle birlikte yastayız" sözlerine yer verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya hesabından Ukrayna için paylaşım yapmayı unutmadı. Brovary'deki helikopter kazasının çok sayıda kişinin hayatına mal olan korkunç bir trajedi olduğunu belirten Borrell, "Bu acılı anında Ukrayna halkının yanındayız ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Avrupalı liderlerden taziye mesajları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'in trajik ölümünden dolayı üzgünüm. Tüm düşüncelerim, anaokulu yakınında meydana gelen bu kötü olayda hayatını kaybeden çocuklar ve aileleri ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Scholz da kazanın ardından yaptığı paylaşımda, "Bu üzücü günde düşüncelerimiz, kurbanların ve yaralıların aileleri ve bugün İçişleri Bakanını kaybeden Zelenskiy ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da çok sayıda Ukraynalı siyasetçinin öldüğü kazaya ilişkin, "Kiev yakınlarında bir helikopterin düştüğü ve aralarında Ukrayna İçişleri Bakanının da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim" sözlerine yer verdi.

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