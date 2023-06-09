Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 68. sezonun finali Inter ile Manchester City takımları arasında oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev final yarın akşam saat 22.00'de başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan İtalyan ekibi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak grubu 10 puanla Bayern Münih'in ardından ikinci bitirdi. Son 16 turunda Porto'yu 1-0 ve 0-0'lık sonuçlarla eleyen Inter, çeyrek finalde Benfica'yı (2-0, 3-3) elemeyi başardı. Milano kentinin iki takımını karşılaştıran yarı finalde de mavi-siyahlılar, ezeli rakibine iki maçta da galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Devler Ligi'nde G Grubu'nu 14 puanla namağlup tamamlayan Manchester City, son 16 turunda RB Leipzig'i (1-1, 7-0) elerken, çeyrek finalde Bayern Münih'i 3-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Yarı finalde son şampiyon Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiliz temsilcisi, rövanş mücadelesinde 4-0 gibi farklı bir skorla galip geldi ve final biletini almaya hak kazandı.

Inter 13 yıl sonra finalde

Yarı finalde Milan'ı iki maçta da yenerek adını finale yazdıran Inter, son olarak 2010 yılında final oynamıştı. Alman temsilcisi Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupaya uzanan mavi-siyahlıların müzesinde 3 Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor. Öte yandan Inter, 6. kez final oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 maçta takımının formasını terleten milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da kariyerinde ilk kez bu deneyimi yaşayacak.

Manchester City 2. kez finalde

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde favori ekipler arasında yer alan Manchester City, 2 yıl sonra yeniden finale yükseldi. Bu organizasyonda ilk olarak 2020-2021 sezonunda final oynama başarısı gösteren ve finalde bir başka İngiliz takımı Chelsea'ye 1-0 mağlup olan City, geçtiğimiz sezon yarı finalde Real Madrid'e elenerek kupaya veda etmişti. İngiliz ekibinin kadrosunda yer alan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 3. kez bu deneyimi yaşayacak. 2012-2013 sezonunda Borussia Dortmund forması giyen İlkay, finalde Bayern Münih'e 2-1 kaybeden kadroda yer almış ve takımının tek golünü atmıştı.

Pep Guardiola'nın 4. finali olacak

Real Madrid karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin 100. galibiyetini elde eden Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 4. kez finalde takımının başında olacak. 2009 ve 2011'de Barcelona teknik direktörü olarak final oynayan ve kupaya uzanan 52 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda da finalde kupaya veda etti.

41 farklı takım final oynadı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 41 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Son 10 yılda ise 11 farklı takım final oynarken, Real Madrid 5, Liverpool 3 kez bu heyecanı yaşadı.

İngilizler ile İtalyanlar 5. kez

İngiliz takımları ile İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi finallerinde bugüne kadar 4 kez karşılaştı. 1984 yılında Liverpool, Roma'ya üstünlük kurarken, bir sonraki yıl Juventus, Liverpool'u yenerek kupaya uzanmıştı. Yakın dönemde ise Liverpool - Milan eşleşmeleri yaşandı. 2004-2005 sezonunda tarihe geçen finali kazanan Liverpool olurken, 2 yıl sonrasında bu kez kupa sevinci yaşayan Milan oldu.

Dev kupa ikinci kez İstanbul'da yükselecek

İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ikinci kez ev sahipliği yapacak. Dünyanın gözü, 18 yıl sonra yeniden iki kıtanın birleştiği kentte olacak. 2004-2005 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool ile Milan takımları mücadele etmişti. İtalyan ekibinin ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında İngiliz temsilcisi 3 gol bularak mücadeleyi uzatmalara taşımış ve penaltı atışlarında mutlu sona ulaşmıştı. Olimpiyat Stadyumu ikinci kez dev finale ev sahipliği yapacak.

En çok Real Madrid final oynadı

Şampiyonlar Ligi'nde 14 kez kupa sevinci yaşayan İspanyol devi Real Madrid, 17 defa final oynama başarısı gösterdi. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı üst üste 3 kez kazanmayı başaran tek ekip olarak başka bir rekoru daha elinde bulunduruyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

En çok İspanyollar kazandı

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-1993 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı. İspanyol ekiplerinin 19 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Sırp kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.

İsmail Yasin Akçın

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