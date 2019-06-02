Avrupa'nın en büyüğü Liverpool!

UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Tottenham ile Liverpool, Madrid'de bulunan Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan hakem üçlüsü yönetti.

Mauricio Pochettino önderliğindeki Tottenham mücadeleye; Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Kieran Trippier, Danny Rose, Dele Alli, Christian Eriksen, Harry Winks, Moussa Sissoko, Son Heung-Min ve Harry Kane 11'i ile, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ise Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Joel Matip, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Roberto Firmino, Sadio Mane ve Mohamed Salah ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Penaltı ile başladı

Sadio Mane'nin vuruşunda Moussa Sissoko'ya çarpan topu hakem elle oynama olarak değerlendirince mücadelenin 28. saniyesinden penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Mohamed Salah ağları sarsarak 2. dakikada Liverpool'u öne geçirdi. Erken gelen golün ardından hemen skoru dengeleme çabası içine giren Tottenham, arka arkaya ataklarla Liverpool kalesine yöneldi. Karşılıklı ataklarla dengeli devam eden mücadelenin ilerleyen dakikalarında tempo da düştü. İlk yarıda başka gol olamayınca devre Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

2. yarıya daha istekli başlayan taraf Liverpool oldu. Hem atakta hem defansta etkili bir oyun ortaya koyan Liverpool, kupayı istediğinin sinyallerini verdi. Maçtan kopmayan Tottenham ise mücadeleyi önde götüren rakibi karşısında üstünlük sağlamak için büyük mücadele verdi. Kıran kırana devam eden ikinci devrede Tottenham, arka arkaya Liverpool kalesini yoklasa da kaleci Alisson geçit vermedi.

Çekişmeli geçen maçta golü bulan taraf bir kez daha Liverpool oldu. 88. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Divock Origi, düzgün bir vuruşla ters köşeden meşin yuvarlağı ağlara göndererek, bitime çok az bir süre kala farkı açtı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Liverpool, Devler Ligi'nde 6. şampiyonluğunu almış oldu.



