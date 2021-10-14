Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun üçte ikisi doldu

Kahramanmaraş'ın Onikisubat ilçesinde 2023 yılı Nisan ayında düzenlenecek olan EXPO etkinlikleri için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.

Etkinlik alanında yüzde 69'luk kısmı tamamlanırken, EXPO alanındaki Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunda ise su tutma işlemleri sürüyor.

Yaklaşık 30 gündür Ceyhan Nehri'nin temiz suyu havuza dolarken, 10 gün sonra havuzun tamamının dolması bekleniyor. EXPO alanında gazetecilerle buluşup açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, havuzun kısa sürede dolacağını ve görsel şölen oluşturacağını ifade etti.

EXPO'nun kentin marka değerini yükselteceğini ifade eden Başkan Mahçiçek, “Bu havuz Avrupa'nın en büyüğü. Bize de en büyüğünü yapmak yakışırdı, onu yaptık. Aşağı yukarı bir aydır su dolumu devam ediyor ve buranın dolması için 136 bin metreküp su lazım. Ceyhan Nehri'nin altından temiz su alarak bu havuza 5 koldan dolduruyor. Yaklaşık üçte ikisi dolmuş vaziyette ve 15 gün içinde tamamı dolmuş olacak. Bu havuz EXPO'ya ve Kahramanmaraş'a değer katacak. Marka değerini yükseltecek güzel bir proje. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu devasa alanı ülkemize ve kentimize hediye etmiş olacağız” dedi.

Gazeteci Mehmet Taş ise “Bu alanı sadece Kahramanmaraş'a değil, görselliği, yeşil alanı ve doğallığı ile bölgeye, Türkiye'ye hatta dünyaya hizmet edecek bir proje olarak görüyorum. Bir gazeteci olarak bu bölgeyi gezdiğimde duygulandım. Emeği geçen Başkan Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ediyorum" dedi.

EXPO alanı, çarşı, kent müzesi, kafe, cami, eğlence alanları, kule, ticari alanlar ve açık alışveriş merkezi gibi mekanları da içinde bulunduracak.

Halil Ulubey

