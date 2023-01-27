Avrupa'nın en iyisi bir Türk

2013 yılında İstanbul-Ataşehir'de alanında uzman bir ekip tarafından kurulan Vera Clinic, 10 yıllık süreçte dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Saç ekimi, diş estetiği ve plastik cerrahi alanlarında hizmet veren klinik, Türkiye'yi tercih eden yabancı hastaların da en çok tercih ettiği adreslerden biri oldu. Başarılı hizmet ve çalışmalarıyla bugüne dek çok sayıda ödül kazanan klinik, dünyanın en saygın ödüllerinden birini de İstanbul'a getirdi.

Ödülü Vera Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Sipahi aldı. Vera Clinic, prestijli ödül organizasyonu European Awards in Medicine'da (Avrupa Tıp Ödülleri) ‘Saç Ekimi Cerrahisi' alanında ödüle layık görüldü. Köklü kuruluş Professional and Business Excellence Institute tarafından düzenlenen organizasyonda kliniğin ödülü, Vera Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Sipahi'ye verildi.

"Gurur duyulacak bir başarı"

Ödülü alan Kazım Sipahi, “Vera Clinic olarak bu saygın ödülü almaktan onur duyuyoruz. Bu ödülle birlikte Avrupa'nın en iyi saç ekimi kliniği olduğumuzu kanıtladık. Bu ödüle alanımızdaki son teknoloji uygulamalarımızla, yetenekli ve deneyimli ekibimizin başarısıyla ulaştık. Dünya standartlarında çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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