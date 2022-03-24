Avrupa'nın havası en kirli kenti Iğdır oldu

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yıllık yayımlanan rapora göre Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip 46. Ülke oldu. Avrupa'nın en kirli havasına sahip beş şehrinden ikisi de Türkiye'de yer alıyor. Bu şehirlerden Iğdır birinci sırayı alırken Düzce ikinci sırada yer alıyor. Iğdır'ın ovada bulunması ve kentin tamamen doğalgaza geçmemesi ile birlikte kömür kullanımı, insan sağlığını tehdit eder boyuta geldi. Özellikle akşam saatlerinde kalorifer kazanlarının yanması ile birlikte bina bacalarından çıkan kömür dumanı ve pis koku, şehir merkezinde hayatı yaşanmaz hale getirdi.

‘Yanı başımızda bir metsamor var bir de bu kirli hava var'

Bir an önce yetkililerin önlem alması gerektiğini belirten Naim Uca isimli vatandaş, “Iğdır'ın çukurda olması etrafının yüksek dağlar ile çevrili olması ve hava sirkülasyonun olmaması çevredeki kullanımların tam olarak doğalgaza geçmemiş olması bundan etkilidir. Onun dışında zaten şehir anlamında kirlilik fazla bu yüzden bir an önce tedbir alınması lazım. Çünkü Metsamor yanı başımızda var zaten kanser ile burun burunayız. Birde bu kirli hava ile uğraşıyoruz. Bu ili yönetenlerin bu konuda bir şeyler yapmasını bekliyoruz” dedi.

Iğdır'ın bir sanayi kendi olmamasına rağmen bu hava kirliliğinde birinci sırada olması vatandaşları da tedirgin ediyor.

Sebahattin Yum

