İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

‘Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı yakalandı
‘Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne’de yakalanarak, gözaltına alındı.

‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen göçmen kaçakçısı yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, ‘Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'nin Enez ilçesi Çatalköy'de bulunan ikametinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran'ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Koray Ustabaşı - Şener Urfa
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.