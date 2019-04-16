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Avrupa'yı 9 kez fethetti

Avrupa'yı 9 kez fethetti
Avrupa'yı 9 kez fethetti

ASKİ Sporlu Güreşçi Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı mağlup ederek toplamda 9. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Türk Güreş Tarihi’nde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde eden Kayaalp’i, Ankara’ya döndükten sonra ilk kutlayan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kayaalp ile birlikte şampiyonada bronz madalya kazanan ASKİ Sporlu Emrah Kuş ve 5. olan Şerif Kılıç'ı tebrik ederek, kutlama pastası kesti. Başkan yavaş, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak göğsümüzü kabarttınız. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp sizlere desteğimizi sürdüreceğiz” dedi. 

Türkiye'ye daha fazla şampiyonluk getirmek için çalışacağını söyleyen Kayaalp, “Bundan sonraki hedefim bu seneki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak ve daha önce alamadığım Olimpiyat altınını 2020'de Tokyo'da kazanmak. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'nda yine bayrağımızı göndere çektireceğiz” diye konuştu.  

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