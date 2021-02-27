Avrupa'yı hayalet aşı korkusu sardı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AB sahtecilikle mücadele ajansı OLAF, bazı AB üyesi ülkelerin aracılarla temasa geçtiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu geçen hafta, AB'nin “aşılarla ilgili artan sayıda dolandırıcılık ve dolandırıcılık girişimleriyle” karşı karşıya olduğunu açıklamış ve üye ülkeleri karaborsadan aşı almamaları konusunda uyararak AB'nin bununla mücadele edeceğini açıklamıştı. OLAF, daha önce dolandırıcılık aşı tekliflerine yönelik bir soruşturma açmış ve bunların “birçok farklı formuyla” zaten karşılaşılmış olduğunu söylemişti.

AB endişe içinde

Ajans, dolandırıcıların AB'ye illegal yoldan ithal edilen aşıları satmaya çalışabileceğini belirterek “Aşıların ilk örnekleri kaliteli olabilir. Bu şekilde güven vererek ilk avans ödemelerini alan dolandırıcılar, diğer teslimatta sahte aşılar vererek ortadan kaybolabilir” diyerek üye ülkeleri dikkatli olmaları konusunda ikaz etti. AB, aşılarını toplu olarak satın alıyor, ancak üye devletlerin, Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilen anlaşmalarla çelişmemeleri hâlinde kendi başlarına anlaşma imzalamalarına da izin veriliyor. Bu da dolandırıcıların istismarına imkân tanıyor. İsmi açıklanmayan bir yetkili, AB'nin “hayalet” aşılar konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu söyledi. Bir başka yetkili ise “Kimsenin bu şişelerde gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Yan etkileri konusu ise çok ciddi bir problem” dedi.