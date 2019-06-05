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Avuçlar yağmur için açıldı

Avuçlar yağmur için açıldı
Avuçlar yağmur için açıldı

Ramazan dolayısıyla ertelenen Hıdırellez Şenlikleri Ramazan Bayramının ikinci gününde kutlandı ve avuçlar yağmur için açıldı.

6 Mayıs 2019 tarihinde yapılması gereken Hıdırellez Şenlikleri bu yıl Ramazan Bayramının ikinci günü Yenikent köyü Çeçe Mahalles'inde Çeçe Sultan Türbesi önünde kutlandı. 

Kılınan öğle namazının ardından Çeçe Sultan Türbesi önünde AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze Kaymakamı Murat Güven, Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparak vatandaşın bayramını kutladı. 

Belediye Başkanı Cevat Şensoy, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Milletvekili Dr. Nazım Maviş yaptığı konuşmada, kutsal yerlerin önemini vurgularken, bu manevi değerlere sahip çıkılması, milli ve manevi duyguların üst düzeyde tutulması gerektiğini dile getirdi. 

Gerze Kaymakamı Murat Güven ise 600 yıldır devam eden bu gelenekte ikinci kere katıldığını, bundan onur duyduğunu belirterek nesiller boyu devam etmesi temennisinde bulundu. Etkinlikte emeği geçen Esenler Yenikent Dernek Başkanı Abdullah Deliceli, Köy Muhtarı Şahin Özcan ve tüm misafirlere teşekkürlerini iletti. Yenikent Köyü Çeçe Mahallesi imamının yaptığı yağmur ve bereket duasının ardından keşkek dağıtımı yapıldı.
Çeçe Sultan'a ziyarette bulunarak türbede dualar edildi.

Son olarak tüm protokol üyeleri Çeçe Sultan Hazretlerinin Türbesine gidip dua ettiler.  

Fatih Uysal

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