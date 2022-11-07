Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasına devam edildi

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki Ece Erken, müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanık ve bir kısım tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Müşteki Ece Erken'in beyanının ardından tanıklar dinlendi.

“Silah sesi duydum hiç geçmeyecek gibi geldi”

Tanık Serkan Yazıcıoğlu beyanında, “ Biz o gün yemek için Şafak'ın mekanında buluştuk. Sonra iki kişi geldi masaya Şafak ‘ben tanıyorum yabancı değiller' dedi. Şafak ‘onlara arka masaya geçin geliyorum' dedi. Sonra bir şeyler oldu yere yat dediler bende yattım. Silah sesi duydum hiç geçmeyecek gibi geldi. Kalktığımda olay olmuştu. Birisi Şafak vurulmuş dedi. Masada gazeteci Fatih Doğan vardı. Sadece çay ve kahve içtik. Bize saygısından dolayı alkol içmedi. Biz aslında daha erken kalkacaktık ancak Şafak, ‘Biraz daha oturun' dediği için oturduk. Ben olaylar olduğu esnada masanın altında için hiçbir şeyi görmedim” dedi.

“Şafak emekleyerek benim masama doğru geliyordu”

Olay gecesini anlatan tanık Ümit Onat beyanında, ”Akşam 8 gibi Cundalı Restoranda gittim. Şafak ve Fikret Orman oturuyordu. Onları gördüm masaya oturdum. Arkadaşlarım geldi karşıdaki masaya oturdum. O anda iki kişi girdi. Şafak'a ‘seninle görüşebilir miyiz' dediler. Ne kadar süre sonra bilmiyorum. Silah sesi duydum. Şafak emekleyerek benim masama doğru geliyordu. Vurulduğu belliydi. Şafak'ı birisi çekti üç el daha ateş etti. Ben Şafak'a doğru koştum. Hemen üzerini soydum nereden vurulduğunu görmek için hemen ambulansı aradım. Hastaneye gittik sonra vefat haberi geldi” şeklinde konuştu.

“Benim orada zarar verme niyetim olsaydı ona zarar verebilirdim”

Tutuklu sanık Ali Yasak savunmasında, “ Benim oradaki amacım uzaklaştırmaktır. Benim orada zarar verme niyetim olsaydı ona zarar verebilirdim. Ben mekana gittikten 2 -3 dakika içinde gerçekleşti. Ben gittiğimde Şafak küfür ediyordu. Yine de birini hunharca katletmeye çalışmışım. . Hareket etme mecali olmayan bir insanı çekerek uzaklaştırmaktan başka yolum yok. 130 kiloyu sırtıma alıp götüremem. Benim olaya dahilim yok tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Seren Serengil'in zorla getirilerek bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Fikret Orman'ın tanık olarak dinlenme talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak 2022 tarihinde Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Elif Somuncu



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