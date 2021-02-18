Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanıklara ceza yağdı

Sultanbeyli'de 25 Temmuz 2019 tarihinde avukat Yunus Eryılmaz, icra katibi Fulya U. ile birlikte haciz işlemleri için borçlu iş yerine gitti. İcra katibi Fulya U., borçlu şirket sahibi Muzaffer Selçuklar'a borç ödenmediği takdirde haczedilen ve kendisine yediemin olarak teslim edilen malların muhafaza altına alınacağını söyledi.

Bunun üzerine 102 bin liralık borcunu ödemediği iddia edilen şirket sahibi Muzaffer Selçuklar, alacaklı avukatı Yunus Eryılmaz'ın üzerine yürüdü. Borçlu Selçuklar, alacaklı avukata, “Gel alabilirsen al bakalım neyi alacaksan, adam ölür burada, buradan işlem yapacak adam sağ çıkmaz, çekin sorumlusu buraya gelsin kafasına sıkacağım”, “kimse burada işlem yapamaz” dedi.

Avukat Yunus Eryılmaz'ın polis çağıracağını söylemesi üzerine ise, “kapıma polis getirme bak o zaman neler oluyor” diyerek tehdit etti.İddiaya göre avukatın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi gelirken, Muzaffer Selçuklar çalışanlarına, ‘mazotu getirin burayı yakacağım' dedi.

Kısa süre sonra çalışanlardan iki kişi, ellerindeki bidonlarla sıvı madde getirerek bu maddeyi yerlere ve avukat Yunus Eryılmaz'ın üzerine dökmeye başladı. Bu sırada, icra katibi ile orada bulunan polis memurunun üzerine sıvı madde döküldü. Üzerlerine madde dökülen avukat Yunus Eryılmaz, icra katibi Fulya U.'nun vücudunda yanıklar oluştu.

Olayın ardından tutuklanan ve 3 ay sonra tahliye edilen sanıklar hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şirket sahibi Muzaffer Selçuklar ve 4 çalışanının “mala zarar verme”, “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 5 yıldan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıkların müştekilerin üzerine yürüyerek kürek ve demir çubukla vurduklarının anlatıldığı iddianamede, 4-5 saat süren olay sonucunda haczedilen mallara muhafaza işleminin yapılabildiği kaydedildi.

'İndirim uygulanmasın'

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar katılmazken, müşteki Yunus Eryılmaz ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki Yunus Eryılmaz'ın avukatı İbrahim Burak Eskici, sanıklar hakkında verilecek olan cezada indirim uygulanmamasını ve alt sınırın aşılarak ceza tayin edilmesini talep etti. Sanık avukatları ise, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

'Borçlu şirket sahibine 12 yıl hapis'

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muzaffer Selçuklar'ı “mala zarar verme”, “hakaret”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından toplamda 12 yıl hapse çarptırdı. Sanık Cafer Selçuklar, “mala zarar verme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 11 yıl, sanık İlker Köse, “mala zarar verme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 8 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanık Murat Şimşek hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 5 yıl, sanıklar Uğur Gedik ve Fırat Çiftçi hakkında ise, “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

'Karar, manevi yönden memnuniyet verici'

Mahkemenin kararını değerlendiren mağdur avukat Yunus Eryılmaz, “İnşallah başka meslektaşlarımızın başına bu şekilde mesleğini icra ederken fiili saldırı ya da kötü bir durum gelmez. Karar manevi yönden en azından yapılan saldırının cezai boyutunda bir karşılığının gösterilmesi açısından memnuniyet verici” diye konuştu.

Müşteki avukatı İbrahim Burak Eskici ise, “Sanıklar yanıcı ve yakıcı maddeleri meslektaşımızın ve icra memurlarının üzerine döktüler. Yanık izi oluşturmasına sebep oldular. Daha sonrasında da demir sopalarla hem avukat meslektaşımızı hem de icra memurunu kovalamaya başladılar. Bu eylemler kapsamında sanıklar dava açıldı. Yaklaşık 2 yıldır süren yargılamayı bugün bitirdik. Bu yargılamada sanıkların 10'ar yıl ceza almış olmaları hukuken bir nebze olsun bizi tatmin etti. Sanıklar hakkında güzel bir karar verildi. Meslektaşımızın manevi yıpranması sanıklara verilen cezalar kapsamında bir nebze olsun giderildiği kanaatindeyiz” dedi.

Gamze Erdemir

