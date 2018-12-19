Avukatlara ve gaziye çarpan belediye otobüsü şoförü tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yolcuları indiren EGO şoförü Pevlül T., dün durakta bekleyen 2 avukat ile 15 Temmuz gazisine çarpmıştı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, şoför Pevlül T., gözaltına alınmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Pevlül T., hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcıya ifade veren Pevlül T., çıkarıldığı mahkemece “olası kast ile nitelikle yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Tamamen istem dışı ani bir şekilde hareket etti"

Pevlül T.'nin savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Saat 12.30 sıralarında cezaevi önünde bulunan durağa gelerek otobüs durağının önünde nizami olarak durduğunu ve yolcuları indirdiğini belirten Pevlül T., şunları anlattı:

"Akabinde cezaevi nizamiyesi önünden U çektim ve durağın karşısında bulunan otobüs durağına yolcu almak için durdum. Burada motoru kapatmadım, otobüs ön kapısını açtım ve yolcu almaya başladım. Otobüse binecek birkaç yolcu vardı ancak otobüs anlayamadığım bir şekilde tamamen istem dışı ani bir şekilde hareket ederek ileri doğru 5-6 metre fırladı. Bu esnada otobüs içerisindeki yolcular da sağa sola savruldular. Otobüse binmeye çalışan diğer yolculardan biri açık olan ön kapıdan aşağıya atladı. Otobüs fırladıktan sonra önümde duran bayanları tekrar gördüm ve çarpmamak için imdat kolunu çektim ancak otobüsü durduramayarak önümde duran iki bayana çarptım. Ben imdat çektikten sonra da otobüs durdu."

"Yaralıları görünce şoka girdim"

Otobüsün açık olan kapısından aşağı indiğini söyleyen Pevlül T., "Ben yaralıları görünce şoka girdim, ne yapacağımı bilemedim. Bu esnada otobüsün altında bir bayanın kaldığını, otobüsü geri çekmemi söylediler. Ben de olayın şoku ile otobüsü alamadım ve yanımda duran otobüsün şoförü Halil beye otobüsü geri almasını söyledim" diye konuştu.

Kazada bir kastının bulunmadığını öne süren Pevlül T., kazanın araçtan kaynaklandığını söyledi. Pevlül T., araç yerinden fırladığı zaman bile ayağının fren pedalında olduğunu kaydetti.

Abdullah Sarica

