Avustralya Açık'ta Rus ve Belarus bayraklarına yasak

Avustralya'da her yıl Ocak ayında Melbourne Park'ta düzenlenen Açık Tenis Turnuvası başladı. Ukraynalı sporcu Kateryna Baindl ve Rus sporcu Kamilla Rakhimova'nun karşılaştığı maçta seyircilerin Rus bayrağı açmasının ardından Ukraynalı sporseverler, Rus seyircilerin Ukraynalı sporcu Baindl ile alay ettiği gerekçesiyle polise ve güvenlik birimlerine şikayette bulundu. Şikayetin ardından "ayrımcılığa" neden olmamak için tüm seyircilerin bayrak açması yasaklandı. Fakat turnuva organizatörleri kararı haksız bularak bozdu. Bu çerçevede, sadece Rus ve Belarus bayraklarının açılması yasaklandı.

Karar hemen uygulamaya kondu. Avustralya'da tenis yönetim organı olarak bilinen Tenis Avustralya tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcularımızın ve seyircilerimizin mümkün olan en iyi ortamda tenisten zevk almalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Victoria eyalet hükümeti Tenis Avustralya'nın yasak kararını doğru bir tercih olarak değerlendirdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.