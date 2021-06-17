Avustralya, AstraZeneca aşısını 60 yaş üstü kişilere tavsiye etti

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği Avustralya'dan, AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının uygulandığı 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aşının uygulanacağı yaş grubuna ilişkin yeni bir tavsiye geldi.

Avustralya'da 3,3 milyon doz AstraZeneca Covid-19 aşısının uygulandığı 60 kişide nadir kan pıhtılaşması tespit edildiğini kaydeden Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, 2 kişinin hayatını kaybetmesinin aşıya ilişkin politika değişikliğine gidilmesine neden olduğunu belirtti.

Hunt, tespit edilen yeni bulgularda, aşının uygulandığı 50-59 yaş arası kişilerde çok nadir Trombositopeni riskinin daha yüksek olması nedeniyle AstraZeneca aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanmasını tavsiye etti.

Hunt, "Devlet, güvenliği her şeyin üstünde tutuyor. Bugün alınan bu güncellenmiş tavsiye kararı, 50-59 yaş grubunda çok nadir görülen Trombositopeni sendromu için daha yüksek bir risk oluşturduğu tespit edilen yeni kanıtlara dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Bakan Hunt, tavsiyenin 2021 yılı bitmeden her Avustralyalıya en az bir doz Covid-19 aşısı uygulanması hedeflenen aşı takvimini geciktirmeyeceğini bildirdi.



Öte yandan Nisan ayında Avustralya, AstraZeneca aşısının kullanımını 50 yaşın üzerindeki kişilerle sınırlandırmak için harekete geçmişti. Bazı Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler ise, özellikle gençler arasında çok nadir görülen kan pıhtılaşması (tromboz) vakaları nedeniyle, AstraZeneca aşısını çoğunlukla 50 ila 65 arasında değişen belirli bir yaşın altındaki kişilere uygulamayı durdurmuş ve aşının kullanımını yaşlılarla sınırlandırmıştı.