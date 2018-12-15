Avustralya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

Avusturya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya'nın SBS televizyonunda yaptığı açıklamada Avustralya'nın, İsrail Meclisi Knesset'in ve birçok İsrail kuruluşunun bulunduğu Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını söyledi. Morrison, son statünün belirlenmesinin ardından Avustralya Büyükelçiliğini Batı Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi.

Morrison, Büyükelçilikleri için Batı Kudüs'te yer tespit çalışmasına başladığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Morrison, Filistinlilerin, başkenti Doğu Kudüs olan kendi devlerini kurma isteklerine de saygı duyduğunu belirtti. Morrison, Avustralya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak İsrail-Filistin anlaşmasına iki devletli çözümden yana olduğunu da belirtti.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımış, bu olay Müslüman ülkeler tarafından büyük tepki çekmiş ve Filistin'de protesto gösterilerine yol açmıştı. Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler, hukuki statünün çözülmesinden önce üye devletlerin diplomatik misyonlarını Kudüs'e taşımaması için çağrıda bulundu.