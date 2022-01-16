Avustralya Djokovic'in vizesini iptal etti

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, 11 günlük süren vize mücadelesini kaybetti. Avustralya'da federal mahkeme, Açık Tenis Turnuvası katılımcıları için zorunlu tutulan Covid-19 aşısını yaptırmayan Djokovic'in itiraz başvurusunu reddedip, vize iptalini onaylayarak sınır dışı edilmesine karar verdi.

Gerekçelerinin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen mahkeme kararının, üç yargıç tarafından oy birliğiyle alındığı belirtildi. Djokovic mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın kendisini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını ancak saygı duyacağını söyledi.

Djokovic, vizesinin iptal edilmesi nedeniyle dünyanın en prestijli 4 tenis turnuvasından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak. Ayrıca karar kapsamında Djokovic, üç yıl boyunca Avustralya vizesi için başvuru yapamayacak.

Vizesi iki kez iptal edildi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer almak için ülkeye gelen Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle 5 Ocak'ta havalimanında 8 saat bekletildikten sonra ülkeye alınmamış ve göçmenlerin tutulduğu otele gönderilmişti. Korona virüs protokolleri gereği vizesi iptal edilen Sırp tenisçinin Avustralya Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edilmiş, vizesi geri verilmişti.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, turnuva için antrenmanlarına başlamıştı. Ancak mahkeme kararına rağmen 'vize iptali' inisiyatifini elinde bulunduran Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yetkisini kullanarak Djokovic'in vizesini yeniden iptal etmişti. Vizesi iki kez iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic'in avukatlarının yaptığı itiraz sonrası cuma günü Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi acil toplanmış, yargıç davanın ertelenmesine ve Djokovic'in vize iptali ve sınır dışı edilmesi kararına 'tedbir' getirilmesine karar vermişti. Sırp tenisçi dün Göçmen Bakanlığı yetkililerine ifade verdikten sonra gözaltına alınmıştı.

Avustralya Açık'ı geçen sene kazanarak toplam 9 kez Avustralya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic, bu yıl da turnuvanın favorileri arasında gösteriliyordu.

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