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Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacak

Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacak
Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacak

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, önceki hükümetin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geri alındığını duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong Canberra'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geri alındığını duyurdu. Wong yaptığı açıklamada, "Kudüs, İsrail ile Filistin halkı arasındaki herhangi bir barış müzakeresinin bir parçası olarak çözülmesi gereken nihai bir statü meselesidir. Avustralya, İsrail ve Filistin'in, uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilinde, barış ve güvenlik içinde bir arada var olduğu iki devletli bir çözüme bağlıdır. Büyükelçiliğimiz hep Tel Aviv'deydi ve öyle olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı. Avustralya'da Scott Morrison liderliğindeki hükümet 2018 yılında Batı Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

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