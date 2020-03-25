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Avustralya'da 2 çocukta korona virüs görüldü

Avustralya'da 2 çocukta korona virüs görüldü
Avustralya'da 2 çocukta korona virüs görüldü

Avustralya'da aralarında 9 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğun da bulunduğu 138 kişide korona virüsünün tespit edilmesi sonucu ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 317’ye yükseldiği, son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerinde ise ölü sayısının 8’e yükseldiği açıklandı.

Avustralya'da ilk kez çocuklara yapılan yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı. Aralarında 2 çocuğun bulunduğu 138 kişiye yapılan testlerin pozitif çıktığı açıklandı. Yeni Güney Galler eyaleti ve Sydney'de yaşayan yaşları 9 ila 7 olan 2 çocuğun tedavi altına alındığı açıklandı. Yeni Güney Galler Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada vakaları doğrulayarak 2 çocuğun da tedavi altında olduğunu belirtti.

Son 24 saatte bir kişi öldü, tedbirler artırıldı

Son 24 saatte 138 yeni vaka ve 1 ölümün daha yaşandığı Avustralya'da toplam vaka sayısı 2 bin 317'ye ölü sayısı 8'e yükseldi. 70 yaşındaki kadının ölüm haberinin ardından ülke genelinde korona virüsüne karşı tedbirler artırıldı. Son alınan kararlara göre berberler, kütüphaneler, yüzme havuzları ve spor salonları da kapatıldığı belirtildi.

Mahmut Yılmaz
 

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