Avustralya'da 2021'nin ilk Covid-19 ölümü kaydedildi

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyalarına rağmen vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Covid-19'un Delta mutasyonu nedeniyle yetkililerin hareke geçtiği Avustralya'da bu yılın korona virüse bağlı ilk ölümü bildirildi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişinin, ülkede Delta mutasyonunun en fazla görüldüğü eyaletlerden Yeni Güney Galler'de yaşayan 90'lı yaşlarındaki bir kadın olduğu açıklandı. Yeni Güney Galler eyaletinde son 24 saatte 77 yeni vaka tespit edilmesi ile ülke genelinde toplam vaka sayısı 31 bin 100'e ulaştı. Son verilerle birlikte ülke genelinde korona virüse bağlı can kaybı sayısı 911 oldu.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian,“Sıkı bir karantina altında bulunan ülkenin en büyük şehri Sidney ve çevresindeki bölgelerde vaka sayıları artabilir. Yarın 100'den az yeni vaka olursa çok şaşırırım” ifadelerini kullandı.