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Avustralya'da 3 gözlü yılan bulundu

Avustralya'da 3 gözlü yılan bulundu
Avustralya'da 3 gözlü yılan bulundu

Avustralya’nın Northern Territory bölgesinde korucular 3 gözlü yılan buldu.

Avustralya Northern Territory Parkları ve Yaban Hayatı Komisyonu, bölge başkenti Darwin şehrine bağlı Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem otoyolunda korucular tarafından 3 gözlü yılan bulunduğunu bildirdi. Komisyonun resmi sosyal medya sayfasına fotoğrafı yüklenen 40 santimetre uzunluğundaki 3 gözlü yavru yılan binlerce beğeni aldı.

Yılanda bulunan üçüncü göz doğum kusuru gibi görünmesine rağmen, çekilen röntgende yılanın birbirine yapışık iki ayrı kafasının olmadığı, 3 işleyen göze sahip tek bir kafatası olduğu görüldü.
Parklar ve Vahşi Yaşam personeli, korucular tarafından bulunduğunda 3 aylık olan ve Monty Python adını verdikleri yavru yılanın kısa bir süre sonra öldüğünü söyledi.  

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