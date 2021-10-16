Avustralya'da 400 koala klamidyaya karşı aşılanacak

Avustralya'da orman yangınları nedeniyle sayılarında azalma kaydedilen koalaları bu kez de klamidya tehdit ediyor. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan klamidyanın Avustralya genelinde koalalar arasında yayılmaya başladığı ve bazı bölgelerde koalaların yarısında etkili olduğu bildirildi. Yaban Hayatı Veteriner Hekimi ve Araştırma Koordinatörü Amber Gillett yaptığı açıklamada, klamidyayı “mesane enfeksiyonları ve zaman zaman kısırlığa neden olan acımasız bir hastalık” olarak nitelendirerek, yeni doğan koalalara bulaşabilen bu bakteriyel hastalığın körlüğe de neden olabileceğini söyledi.

Avustralya'nın sevilen sakinleri olan koalaların uzun vadede hayatta kalmasında önemli rol oynayacağı düşünülen bir deney kapsamında klamidyaya karşı aşılanacağı duyuruldu. Deneyde 400 koalaya aşı uygulanacağı ve doğaya salınmadan önce hayvanlara mikroçip takılacağı ifade edildi. Sunshine Coast Üniversitesi'nden deneyi yürüten araştırma ekibinin başındaki Mikrobiyoloji Profesörü Peter Timms, "Bu aşı, hayvanların her birine doğrudan fayda sağlayacak olsa da söz konusu deney, aşılamanın sağladığı korumaya da odaklanacak" dedi.

Genellikle klamidyanın antibiyotiklerle tedavi edilebilmesine rağmen araştırmacılar, aşının hayvanların hayatta kalması ve üremesini iyileştirmeye yardımcı olacağını umut ediyor.

Ülkede mevcut koala nüfusuna ilişkin tahminler, vahşi doğada sayılmaları zor olduğu için değişkenlik gösteriyor. Queensland Üniversitesi tarafından yürütülen 2016 tarihli bir araştırmada, Avustralya'da yaklaşık 330 bin koala kaldığı belirlenmişti. Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından yaptırılan bir araştırmada ise 2019 ve 2020'nin başlarında ülkede etkili olan yıkıcı orman yangınlarında 60 binden fazla koalanın hayatını kaybettiği, yaralandığını veya yangından bir şekilde etkilendiğinin tahmin edildiği belirtildi.