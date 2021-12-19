Avustralya'da ağaç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunan Northern Beaches bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerinde devrildi. Kazada, 70'li yaşlarda olduğu düşünülen bir kadın hayatını kaybederken, 3 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans, yangın ve kurtarma ekibiyle birlikte kurtarma helikopterleri de gönderildi.

Sağlık yetkilileri, yaralılardan birinin omurga ve kafa yaralanmaları nedeniyle tedavi gördüğünü, 70'li yaşlardaki bir başka yaralının ise çoklu yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildiğini belirtti. Hafif yara alan bir kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.

“Yanlış zamanda yanlış yerdeydiler”

Açıklamalarda bulunan ambulans yetkililerinden Christie Marks, “Bu sadece trajik bir sahneydi. Bu kadınlar, fırtınanın en sert anında yanlış zamanda yanlış yerdeydiler. Tahmin edebileceğiniz gibi, düşen dallar ve diğer enkazlar yüzünden hastalarda birden çok yaralanmalar mevcut. Fırtınanın gücü, neden olduğu tahribattan dolayı zaten belli. Düşen ağacın büyüklüğü dikkate alındığında, daha fazla insanın yaralanmaması dikkat çekici” ifadelerine yer verdi.

Başka bölgelerde de etkili olacak

North South Wales eyaletinin başka bölgelerinde de görülen sağanak yağışların Central Tablelands, Southern Tablelands, Central West Slopes ve Plains ile South West Slopes bölgelerinde şiddetli rüzgarlara neden olması bekleniyor.