Avustralya'da bir geyik sahibini öldürdü

Avustralya'nın Moyhu kasabasında 46 yaşındaki adam 2 yıldır baktığı geyik tarafından öldürüldü. Mandi ve Paul McDonald çifti 2 yıldır besledikleri geyiğin saldırısına uğradı. Mülklerinde yaşayan geyiği beslemek için yanına girdiği esnada saldırıya uğrayan Paul hayatını kaybederken yardımına koşan eşi de ağır yaralandı.

Geyiğin saldırısına uğrayan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin geyiği 2 yıldır beslediklerini aktaran polis, yaralanan kadının Melbourne'deki Alfred Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. Geyik ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.