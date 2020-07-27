Avustralya'da bir günde rekor sayıda vaka kaydedildi

Avustralya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi sürüyor. Ülkede son 24 saatte 549 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. En kalabalık eyaletlerden olan Victoria'da 532 ve Yeni Güney Galler'de ise 17 vaka kaydedildiği belirtildi. Avustralya'da tespit edilen 549 vakanın, ülkede salgının baş göstermesinden bu yana bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı. Victoria eyaletinde toplam vaka sayısı 8 bin 173'e ulaştı. Eyalette 4 bin 500'den fazla aktif vaka bulunuyor. Yeni Güney Galler'de ise vaka sayısı 3 bin 496'ya yükselirken, yaklaşık bin 100 aktif vaka bulunuyor.Avustralya genelinde toplam vaka sayısı 14 bin 935'e ulaştı.

Melbourne kentinde 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle Avustralya'da toplam can kaybı 161'e yükseldi. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanları sayısı ise 9 bin 171 olarak açıklandı.

Victoria eyaletinde vaka sayısındaki artış sürerken, halka açık yerlerde maske takılmasının zorunluğu olduğu Melbourne'de karantina uygulaması devam ediyor. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Boğazda ağrınız, baş ağrınız, ateşiniz varsa işe gidemezsiniz. Bu sayıları arttıran şey budur ve insanlar semptomlarla çalışmayı bırakıp bunun yerine semptomları olduğu için teste girene kadar kilitlenme sona ermeyecektir" dedi.

Avustralya'nın 25 milyonluk nüfusunun beşte birine ev sahipliği yapan Melbourne'de iş, gıda alışverişi ve egzersiz yapmak dışında dışarı çıkmak. Şehir, 6 haftalık karantina uygulamasının yarısında. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, "Victoria'da hala gidilecek çok yol var" ifadelerini kullandı. Morrison, "Halen yüksek seviyelerde vaka sayılarını görüyoruz ve toplu yayılımda bunu düşürmek biraz zaman alıyor" dedi.

Yeni Güney Galler eyaleti ise bir Tayland restoranında ve kulüpte ortaya çıkan virüs kümeleriyle mücadele ediyor.