Avustralya'da Covid-19 kısıtlamaları ve hükümet protesto edildi

Korona virüs salgınının yeniden etkisini arttırdığı Avustralya'da halk sokaklara indi. Hükümet, Melbourne kentinde vaka ve can kayıplarının yeniden artışa geçmesi üzerine geçtiğimiz ay kentte 6 hafta sürecek kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağını uygulamaya koymuştu. Kentte, kısıtlamaların giderek sertleştirilmesi ve geçtiğimiz günlerde polisin hamile bir kadına sert müdahalesi bardağı taşıran son damla oldu. Yüzlerce vatandaş eyalet başbakanı ve polis kuvvetlerini protesto etmek için sokağa indi.

Göstericiler, protestolarına “Özgürlük Günü” adı verirken, Başbakan Daniel Andrews'a yönelik “Diktatör” sloganı attılar. Şehir merkezindeki Anzak Anıtı'na yürümek isteyen göstericilere, polis barikat kurarak engel olmaya çalışınca tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda 20'den fazla kişi gözaltına alındı. Atlı birliklerinde müdahale ettiği protestocular daha sonra Albert Park'a doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, Albert Park'ta protestolarına bir süre daha devam ettikten sonra dağıldı.

Öte yandan polis, sosyal medya üzerinden yasaklara karşı gösteri yapmak istediğini belirten 1'i hamile kadın olmak üzere 4 kişiyi geçtiğimiz günlerde gözaltına almıştı. Victoria eyaletinde ise korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayanlara 200, yasakları ihlal edenlere ise bin 600 Avustralya Doları para cezası kesilirken, mahkemeye intikal eden ihlallerde hapis cezasına kadar giden ceza artışları yaşanabiliyor.

Mahmut Yılmaz

