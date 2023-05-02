Avustralya'da elektronik sigaraya yasak

Dünya genelinde kullanımı yaygınlaşan ve sağlık açısından oldukça zararlı olduğu bilinen elektronik sigaranın yasaklanması için Avustralya harekete geçti. Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler bugün yaptığı açıklamada, ülkede gençler arasında endişe verici şekilde tüketimi artan elektronik sigaraların satışına yasak getirmeyi planladıklarını belirtti. Butler, elektronik sigaranın ilkokul ve liselerde yaygınlaştığını, marketlerde çikolata gibi yiyeceklerin yanında satıldığını söyledi.

Avustralya'da getirilecek yeni kurallara göre elektronik sigara kullanımı yasaklanacak, bu cihazlar sadece eczanelerde satılacak ve ilaç tipi ambalaj kullanılması zorunlu olacak.

Elektronik sigaralar, yalnızca sigarayı bırakmak isteyenlere satılacak.

Nikotin içeren elektronik sigaraların daha önce alınan kararlar çerçevesinde eczanelerde reçeteyle satıldığı Avustralya'da bu ürünlerin yasadışı şekilde satışının yaygınlaştığı biliniyor. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre 14-17 yaşları arasındaki her 6 kişiden biri, 18-24 yaşları arasında ise her 4 kişiden biri elektronik sigara kullanıyor.

Tayland, Singapur ve Meksika gibi ülkelerde elektronik sigara satışı yasaklanmıştı.

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