Avustralya'da erken oy kullanma süreci devam ediyor

Avustralya'da yapılacak genel seçimlere saatler kala erken oy kullanma işlemi sürüyor. 16 milyon 424 bin seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerde uzun kuyruklar oluşmaması sebebiyle uygulamaya konulan erken oy kullanma işlemi Avustralyalılar açısından büyük kolaylık teşkil ediyor.

Oy kullanmanın zorunlu olduğu ve oy kullanmama durumunda vatandaşların cezai müeyyideye tabi olduğu ülkede 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek oy kullanma işlemindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla açılan oy kullanma merkezlerinde oy verme süreci devan ediyor. 29 Nisan tarihinden itibaren ülke genelinde açılan merkezlere seçmenler hafta içi her gün gelerek oylarını kullanabiliyor. En son 2 Haziran 2016'da yapılan ve Ulusal-Liberal Parti'nin iktidara geldiği Avustralya'da seçim öncesi yapılan anketlerde muhalefette bulunan İşçi Partisi önde görünüyor.

Mahmut Yılmaz



