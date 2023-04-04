Avustralya'da federal hükümete ait cihazlarda TikTok yasağı

Çinli sosyal medya platformu TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler giderek artıyor. Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok'a bir yasak da Avustralya'dan geldi. Ülkede güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasının yasaklandığı duyuruldu. Başsavcı Mark Dreyfus yaptığı açıklamada, yasağın mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.

“Yasaklanmasını gerektirecek bir kanıt yok”

TikTok'un Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Lee Hunter ise, TikTok'un diğer platformlardan ayrı tutulmaması gerektiğini söyledi. Hunter, “TikTok'un Avustralyalılar için herhangi bir şekilde güvenlik riski oluşturduğuna ve diğer sosyal medya platformlarından farklı muamele görmemesi gerektiğine yönelik bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın kararının ardından Avustralya, Kanada, ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda'dan oluşan “Five Eyes (Beş Göz)” istihbarat paylaşım ittifakının tüm üyeleri, TikTok'u hükümete ait cihazlardan yasaklamış oldu. Fransa, Belçika ve Avrupa Komisyonu da daha önce benzer yönde karar almıştı.

Beş Göz ittifakı

İlk olarak Birleşik Krallık ve ABD tarafından Mart 1946'da imzalanan, daha sonra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişleyen ve “UKUSA” olarak nitelendirilen ittifak, elektronik istihbarat alanında iş birliği yapılmasını içeriyor. İttifak, “Beş Göz” olarak da biliniyor.

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