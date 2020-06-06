Avustralya'da ırkçılık karşıtı dev protesto

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından farklı ülkelerde başlatılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Bugün Avustralya'nın başkenti Sydney'de en az 20 bin kişi, ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. Gösterilere izin verilmemesine rağmen protestocular Sydney Belediye Binası önünde toplandı.

Gösteriyi organize eden yetkililerin korona virüse karşı sosyal mesafe çağrılarına rağmen Belediye binasından Belmore Park'a yapılan yürüyüşte sosyal mesafe korunamadı. Yürüyüş boyunca organizatörlerin göstericilere maske dağıttığı görüldü. “Nefes alamıyorum” sloganları atan kalabalık, öldürülen Floyd anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada gösterilerde, 15, 23 ve 21 yaşlarındaki 3 protestocunun gözaltına alındığı ifade edildi. Polis bir grup göstericiyi dağıtmak için biber gazı kullandı.

Gösterilerde ayrıca gözaltında hayatını kaybeden ülkenin yerlileri olan Aborjinler için de sloganlar atıldı.