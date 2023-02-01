Avustralya'da kayıp radyoaktif kapsül 1 hafta sonra bulundu

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde 25 Ocak'ta kaybolduğu anlaşılan radyoaktif kapsülü bin 400 metrekarelik alanda arama çalışmalarında sona gelindi. Batı Avustralya Eyaleti Acil Durum Hizmetleri Bakanı Stephen Dawson gerçekleştirdiği basın toplantısında, 1 haftadır aranan kapsülün Newman kasabası civarında bulunduğunu duyurdu. Dawson, "Bunun olağanüstü bir sonuç olduğunu vurgulamak istiyorum. Arama ekipleri tam anlamıyla samanlıkta iğne buldu" ifadelerini kullandı.

Eyaletin Baş Sağlık Sorumlusu Andy Robertson ise kapsülün bulunmasının "harika bir sonuç" olduğunu, çünkü küçük olmasına rağmen "önemli bir halk sağlığı riski oluşturduğunu" vurguladı. Madencilikte ölçümde kullanılan radyoaktif kapsülün Rio Tinto madeninden alınarak Perth kentine götürüldüğü sırada kamyondan düştükten sonra hareket etmediğini ve kimsenin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Robertson, olayın tüm boyutlarıyla araştırılacağını aktardı. Kapsülün Perth kentindeki güvenli bir tesise götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, radyoaktif kapsülün kaybolmasının ardından görenlerin kapsüle dokunmaması ve en az 5 metre uzak kalmaları yönünde uyarıda bulunulmuştu. Kapsülün radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara yol açabileceği belirtilmişti.

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