İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız öldü

Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız öldü
Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız öldü

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde Swan Nehri’nde köpek balığı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde Swan Nehri'nde deniz motoru kullanan 16 yaşındaki genç kız köpek balığı saldırısına uğradı. Yetkililer, genç kızın yunuslarla yüzmek için suya atlamış olabileceğini düşündüklerini ve olay sonucunda genç kızın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ocak 1923'te 13 yaşındaki bir çocuğun köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden bu yana Swan Nehri'nde ilk kez ölümcül bir vaka yaşandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.