Avustralya'da küçük uçakta 52 kilogram metamfetamin bulundu

Ada ülkesi Papua Yeni Gine'den Avustralya'nın Queensland eyaletine gelen çift motorlu Beechcraft uçağına operasyon gerçekleştirildi. Avustralya Federal Polisi, Yeni Güney Galler (NSW) Polisi, Queensland Polisi ve Avustralya Kriminal İstihbarat Komisyonu ve Papua Yeni Gine Kraliyet Polis Teşkilatı tarafından yapılan ortak açıklamada, uçakta yapılan arama sonucu 5 çantada toplam 52 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildiği duyuruldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin 15 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi. Suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen ve “hayalet uçuş” düzenlemekle suçlanan 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Dördünün dün Bundaberg Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldığı, diğerinin ise bugün hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi. Gözaltına alınanlardan 3'ünün uçuş için yer desteği sağladığı ve Şubat ayından bu yana uçuşa hazırlık amacıyla Queensland'de faaliyet gösterdikleri kaydedildi. Şüphelilerin radara takılmamak için hayalet uçuş yaptığı kaydedildi.

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