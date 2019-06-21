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Avustralya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Avustralya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
Avustralya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ardından Avustralya’nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılınmaya devam ediyor. Avustralya'nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii'nde bugün Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.
Namaz öncesi Sidney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy bir konuşma yaptı. Milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Aksoy, şehit edilen Muhammet Mursi ve ailesi başta olmak üzere tüm Müslüman âlemine başsağlığı diledi.  

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