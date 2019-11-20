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Avustralya'da orman yangınları güneye doğru ilerliyor

Avustralya'da orman yangınları güneye doğru ilerliyor
Avustralya'da orman yangınları güneye doğru ilerliyor

Avustralya'da haftalardır devam eden orman yangınları, ülkenin güney kesimine yönelince yetkililer tarafından Sidney için uyarılar yapıldı.

Avustralya'da devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Şiddetli rüzgarlar, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde devam eden 130 yangını yeniden şiddetlendirirken dumanlar ülkenin güneyine doğru ilerleyince yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Sidney'i dumanlar kapladı. Yetkililer, liman kenti bölgelerinde hava kalitesinin 10 kat tehlikeli düzeyde ölçüldüğünü belirterek halkı mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

Avustralya Meteoroloji Müdürlüğü, Güney Avustralya'nın başkenti Adelaide için de uyarılarda bulunarak, “Hava sıcaklık 42 dereceye ulaşmış durumda ve aşırı sıcaklarla şiddetli rüzgarlar birleştiğinde şiddetli yangın ihtimalini de beraberinde getiriyor” ifadesini kullandı.

Yeni Güney Galler Çevre Sağlığı Direktörü Richard Broom, sıcak hava dalgalarının ağır hastalıklara hatta ölümlere neden olduğu ifade ederek, "Sıcaklık ve düşük hava kalitesi riski arttırıyor” dedi.

Sıcaklıklar artmaya devam edecek

İtfaiyeciler, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağını belirterek yangın söndürme hatlarını güçlendiriyor.

Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Servisi yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme çalışmalarında bin 300'den fazla itfaiyeci çalışıyor ve karşı ateş operasyonları gerçekleştiriliyor. Bölgede yangınları şiddetlendirebilecek sıcak, kuru ve rüzgarlı havanın etkili olması ihtimaliyle 7 bölgeyi korumak için yangın söndürme hatlarını güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kontrol altına alınmayan orman yangınlarında şu ana kadar en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaklaşık 1 milyon hektar tarım arazisi kül olurken 300'den fazla ev de zarar gördü.

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