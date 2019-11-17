Avustralya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Avustralya orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Acil durum uyarısı ve bazı bölgelerde tahliye emri verilirken, hava sıcaklıklarının artmasıyla yangının yayılmasından endişe ediliyor. Yetkililer, ülke genelinde sıcak hava dalgasının beklendiği uyarısında bulundu. Güney Galler İtfaiye yetkilisi Shane Fitzsimmons, “Özellikle Salı günü etkisini arttıran ve Çarşamba ile Perşembe günleri arasında devam eden yangınların daha da kötüleşmesini bekliyoruz” dedi.

Yeni Güney Galler eyaleti itfaiye yetkilileri, geçtiğimiz hafta 367 evin yandığını, halen 56 noktada yangınla mücadele edildiğini ifade etti.

Sıcaklıkların hafta sonu 40 dereceyi geçeceği tahmin ediliyor

Yetkililer, gelecek aylarda az miktarda yağış beklentisi olan bölgede sıcak hava dalgasının etkili olacağını ifade etti. Queensland eyaletinde yaklaşık 80 yangının devam ettiğini söyleyen Queensland itfaiye yetkilisi Mike Wassing, “Etkili yağışlar başlayana kadar yangınlar sönmeyecek” dedi.

Queensland İtfaiye ve Acil Servisleri Sözcüsü Kevin Reading de yangının daha da artacağını söyledi.

Bölgedeki yangınların haftalarca, hatta aylarca devam edebileceği uyarısını yapan yetkililer, Ocak ayına kadar yangınlarla mücadele etmeyi planladıklarını söyledi.

Avustralya'da yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları, ülkenin doğu kıyısında 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Queensland polisi, 16 yaşındaki bir çocuğu kasten orman yangını çıkarmaktan gözaltına aldı. En az 300 evin zarar gördüğü yangınlarda, Güney Galler'de 1 milyon hektardan fazla alan kül oldu.