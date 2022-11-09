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Avustralya'da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu

Avustralya'da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu
Avustralya'da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu

Avustralya’nın başkenti Canberra’da hükümetin fosil yakıt sübvansiyonlarını durdurmasını isteyen çevre aktivistleri, Amerikalı ressam Andy Warhol'un “Campbell’s Soup Cans” adlı eserini hedef alarak mavi kalemle karaladı.

Avustralya’da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu - Tıkla İzle

Çevre ve iklim aktivistleri, taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine saldırmaya devam ediyor. Avustralya'da “Stop Fossil Fuel Subsidies (Fosil Yakıt Sübvansiyonlarını Durdurun)” adlı çevreci grup, pop art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol'un “Campbell's Soup Cans” adlı birden fazla tuvalden oluşan eserini hedef aldı. İki aktivist, başkent Canberra'daki Ulusal Galeri'de bulunan ve piyasaya sürülen çorba konserveleri çeşitlerinin resmedildiği tuvallerin alt sırasını mavi kalemle karaladı. Aktivistler, Avustralya hükümetinin petrol, gaz ve kömür endüstrilerine verdiği desteği sona erdirmesini istedi.

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