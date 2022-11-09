Avustralya'da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu

Çevre ve iklim aktivistleri, taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine saldırmaya devam ediyor. Avustralya'da “Stop Fossil Fuel Subsidies (Fosil Yakıt Sübvansiyonlarını Durdurun)” adlı çevreci grup, pop art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol'un “Campbell's Soup Cans” adlı birden fazla tuvalden oluşan eserini hedef aldı. İki aktivist, başkent Canberra'daki Ulusal Galeri'de bulunan ve piyasaya sürülen çorba konserveleri çeşitlerinin resmedildiği tuvallerin alt sırasını mavi kalemle karaladı. Aktivistler, Avustralya hükümetinin petrol, gaz ve kömür endüstrilerine verdiği desteği sona erdirmesini istedi.

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