Avustralya'da yangınlara müdahale eden Kanada tanker uçağı düştü: 3 ölü

Avustralya'da yangınlara müdahale eden ve yangın geciktirici madde taşıyan C-130 Hercules model uçağın düşmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti kırsal itfaiye hizmetleri şefi Shane Fitzsimmons, “Snowy Monaro bölgesinde trajik bir şekilde uçak düştü ve hayatta kalan olmadı” ifadelerini kullandı. Fitzsimmons, uçağın yere çok sert bir şekilde düştüğünü ve çarpmanın etkisiyle büyük bir ateş topunun oluştuğunu belirtti. Uçağın yangınla mücadele şirketi Coulson Havacılık'a ait olduğunu belirten Fitzsimmons Avustralya'ya kiralanan iki uçaktan birinin düştüğünü aktardı. Havacılık şirketinin ise uçaklarına uçuş yasağı koyarak inceleme altına aldığı belirtildi.

Kazanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.