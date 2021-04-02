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Avustralya'da yer bilimciye ahtapot saldırısı

Avustralya'da yer bilimciye ahtapot saldırısı
Avustralya'da yer bilimciye ahtapot saldırısı

Avustralya'da kaldığı tatil beldesinde yüzmek için suya giren bir yer bilimci, ahtapotun saldırısına uğradı. Talihsiz adamın omzunda ve boynunda kırmızı lekeler oluştu.

Avustralya'nın batısındaki Geographe Körfezi'nde kaldığı tatil beldesinin yakınında 2 yaşındaki kızıyla kıyıya gelen yer bilimci Lance Karlson, bir ahtapotun saldırısına uğradı. Yayınlanan videoda Karlson'un sığ suda gördüğü ahtapotu görüntülerken kısa bir süre sonra ahtapotun Karlson'a doğru hamle yaptığı kameraya yansıyor. Karlson yaptığı açıklamada, suya girdikten sonra yine ahtapotla karşılaştığını, bu kez koluna, boynuna ve sırtına darbe aldığını belirterek cildinde acı veren kırmızı lekeler oluştuğunu ifade etti. Darbe aldığı yere kola döktüğünü söyleyen Karlson, acısının hafiflediğini dile getirerek, "Gözlüklerim buğulandı, su aniden bulanıklaştı ve şoka girdiğimi hatırlıyorum" dedi.

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