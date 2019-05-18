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Avustralya'da zafer Liberal- Ulusalcı Parti'nin

Avustralya'da zafer Liberal- Ulusalcı Parti'nin
Avustralya'da zafer Liberal- Ulusalcı Parti'nin

Avustralya’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre Liberal-Ulusalcı Parti sandıktan zafer ile çıktı.

Avustralya'da gerçekleştirilen genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı. İlk sonuçlara göre Ulusalcı Parti sandıktan zafer ile çıktı. 2013 yılından bu yana iktidarda bulunan liberaller bir kez daha seçimi kazandı. Geçtiğimiz yılın son aylarında parti içinden çıkan bir kararla Hazine Bakanlığından Başbakanlık koltuğuna gecen Scott Morrison yeniden Başbakan seçildi. Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin seçildiği genel seçimlerin ardından Liberal-Ulusal Parti lideri Morrison emeği geçenlere teşekkür etti.

Secim öncesi yapılan anketlerde geride olmasına rağmen sandıktan zaferle çıkan Başbakan Scott Morrison, sonuçların açıklanmasının ardından kameraların karsına geçti. Ailesiyle birlikte konuşmasını yapan Morrison kızlarına, eşine ve Avustralya halkına teşekkür etti.

Avustralya genel seçimlerinde kazanmasına kesin gözüyle bakılan ve yapılan anketlerde 2 puan önde olan İsçi Partisi'nde ise sok yaşandı. Secim arifesinde Eski Başbakan Turnbull'un görevden alınıp Scott Morrison'un yeni Başbakan olması surecindeki istikrarsızlığı lehine çeviremeyen İsçi Partisi'nde Bill Shorten ise istifa etti. 

Mahmut Yılmaz


 

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