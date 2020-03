Avustralya'daki Türk şirket, korona virüsünü 15 dakikada tanıyan aleti geliştirdi

Testin herkesin kullanabileceği kadar basit olduğunu ve bir damla kan ile bu teşhisin konulabildiğini belirten Promedical şirketinin yönetim kurulu başkanı Bülent Kol, “Korona şüphesi olan veya her ihtimale karşı kendilerine virüs bulaşıp, bulaşmadığını belirlemek isteyen kişiler herhangi bir doktor yardımı olmaksızın da bu testi kendi başlarına yapabilirler. Tıpkı şeker hastalarında olduğu gibi, parmaklarından alacakları bir damla kanı geliştirdiğimiz bu kitin üzerine damlatıyorlar ve 15 dakika bekledikten sonra ‘Promedical covid 19 tanı kiti'ndeki renk değişikliğine göre hasta olup olmadıklarını anlıyorlar. Tanı ne kadar hızlı konursa, tedavi de o kadar başarılı olur. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu amaçla dünyanın en hızlı sonucunu veren aletini ürettik. İnsanlarımızın hayatlarını kurtarabilmek maksadıyla bu yolda büyük emekler sarf ettik' dedi.

Dünyanın önemli sağlık kurumları onayladı

Geliştirdikleri tanı kiti için dünyadaki tüm önemli kuruluşların onayını aldıklarını vurgulayan Promedical yönetim kurulu başkanı Bülent Kol, ‘Dünyada; CE, İSO, TÜV ve TGA sertifikası alabilen ilk şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünyadaki tüm ilaçlara onay veren TGA dahil olmak üzere önemli sağlık kuruluşları ürünümüzü beğenip onaylayarak sertifikalarını verdiler. Hedefimiz darda olan insanlara ve özellikle bu zor günlerde kendi insanımıza hizmet edebilmektir. Avustralya'da iki milyonun üzerinde satış yaptık. Şu an dünyanın dört bir yanından siparişler çığ gibi geliyor, ancak ülkemiz bizim için her zaman en öncelikli sıradadır. Devletimiz istekte bulunduğu anda hemen hizmete hazırız. Maalesef bilim adamları önümüzdeki dönemlerde hastalığın daha geniş kitlelere yayılımının hızla artacağını tahmin ediyor. İşte o zaman vatandaşlarımız bu tür testlere daha çok ihtiyaç duyacaklardır, tedbirli olmakta fayda vardır. Bu nedenle bir an önce ürünümüzü ülkemize yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Vedat Alyaz: “Hemen teslimat yapabiliyoruz”

Önümüzdeki haftalarda korona virüsün yayılma hızının katlanarak artacağını belirten şirketin basın danışmanı Vedat Alyaz, “Ürünümüz dünyadaki ilaçları onaylayan kurum olan TGA onaylı tek ürün olma özelliğini taşıyor. Ayrıca dünya piyasasında kalite kontrolü alan tek ürün olarak da yerini alıyor. Hastalığın zirve yaptığı dönemde bu ‘Promedical covid 19 tanı kiti' hayat kurtaracaktır. Biz bir an önce bu aletleri ülkemize yetiştirerek, vatandaşlarımızla buluşturup, hastalığın tanısının erken yapılmasını ve tedaviye hızlı başlanmasını sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda bizimle çalışmak isteyenler iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirler. Bülent Kol: 00 61 447 657 663 -info@promedical-covid19.com - www.promedical-covid19.com veya Bülent Sağlam: 00 43 699 108 138 87” şeklinde konuştu.