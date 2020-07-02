Avustralya'dan 270 milyar dolarlık savunma hamlesi

Hint-Pasifik bölgesinin güçlü ülkelerinden Avustralya, yeni dönemde muhtemel dış tehditlere karşı önlemlerini arttırdı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaptığı açıklamada ülkesinin Hint Okyanusu ve Güney Çin Denizi'ndeki etkisini arttırmak ve bölgesel tehdit olarak gördüğü Çin'e karşı ülke savunmasını güçlendirmek amacı ile yeni savunma stratejisi planını açıkladı. Morrison, uzun menzilli füzeler ile siber ve gözetim sistemleri gibi alanlarda kapasite arttırımına gidileceğini ifade etti.

Başbakan, ayrıca kara kuvvetlerine 55 milyar dolar, deniz kuvvetlerine 75 milyar dolar, hava kuvvetlerine ise 65 milyar dolar olmak üzere toplamda 270 milyar dolarlık savunma harcaması yapılacağını duyurdu. Morrison, yeni strateji planının Avustralya'daki veya deniz aşırı ülkelerdeki operasyonları desteklemek, dayanıklı savunmaya sahip olmak, savaş gücünü arttırmak amacı ile hazırlandığını belirtti.

Başbakan, yeni planda ordunun kapasitesinin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Morrison, "Bölgemizin istikrar ve refah yolunda kalıp kalmayacağını belirleyecek olan ülkeler sadece Çin ve ABD değil, Avustralya'nın egemenliğini ve güvenliğini test edilebilecek tehditler de dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki tüm tehditlere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

"Pandemi sonrasına hazırlıklı olmalıyız"

Korona virüs salgınının dünya ekonomisine büyük darbe vurduğunu ve söz konusu darbenin uzun süre devam edeceğinin altını çizen Morrison, "Bu basit gerçek şudur Evde Covid-19 salgınına baktığımızda, daha fakir, daha tehlikeli ve daha düzensiz olan pandemi sonrası bir dünyaya hazırlanmalıyız. 1930'lu ve 1940'lı yıllarda küresel ve bölgesel düzen çöktüğünde karşılaştığımız varoluşsal tehditten bu yana, bölgemizde Avustralya'da küresel ekonomik ve stratejik belirsizliklerin bir arada yaşandığını görmedik. İçinde bulunduğumuz küresel salgın bu açıdan 2. Dünya Savaşı dönemine çok benziyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avustralya, 270 milyar dolarlık yatırımla tarihinin en büyük askeri kapasite arttırımına imza attı.

Mahmut Yılmaz