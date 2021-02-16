İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avustralya'dan AstraZeneca aşısına geçici onay

Avustralya'dan AstraZeneca aşısına geçici onay
Avustralya'dan AstraZeneca aşısına geçici onay

Avustralya’da AstraZeneca ve Oxford’un geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına geçici onay verildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün AstraZeneca ve Oxford'un yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının acil kullanımına onay vermesinin ardından Avustralya'dan da açıklama geldi. Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), AstraZeneca ve Oxford'un geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına geçici onay verdi.

Avustralya hükümeti, büyük bir bölümü ülkede üretilecek ve 25 milyonluk nüfusun tamamına yetecek miktarda AstraZeneca aşısı için sipariş vermişti. AstraZeneca aşısının ilk teslimatının Mart ayında ülkeye ulaşması bekleniyor.

Avustralya hükümeti ayrıca Pfizer ve BioNTech ile de aşı için anlaşma sağlamıştı. Geçtiğimiz ay geçici onay alan Pfizer-BioNTech aşısının 142 bin dozluk ilk teslimatı dün Avustralya'ya ulaşmıştı. Aşılama kampanyasının 22 Şubatta başlaması planlanıyor.
Avustralya'da bugüne kadar toplam 28 bin 905 korona virüs vakası tespit edilirken, 909 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.