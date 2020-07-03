Avustralya'dan Hong Konglulara 'yerleşim vizesi' hamlesi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesine yönelik yeni Ulusal Güvenlik Yasası'nın kabul edilmesinin ardından protestolar devam ediyor. Avustralya hükümeti, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında müebbet hapis cezasının gündeme gelmesiyle Hong Konglulara sınırlarını açma sinyali verdi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya'nın Çin'in tartışmalı yeni güvenlik yasasını kabul etmesinden sonra Hong Kong sakinlerine "güvenli sığınak" sağlamak için bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Başbakan Morrison, ülkesinin "adım atmaya ve destek sağlamaya hazır" olduğunu, kabinesinin Hong Konglulara yönelik sunulan teklifleri değerlendireceğini dile getirdi. Bu kapsamda Hong Kong vatandaşlarına yerleşim vizesi verilmesi gündemde.

Ana muhalefette bulunan İşçi Partisi ise hükümete şu anda Avustralya'da bulunan 17 bin Hong Konglu'ya geçici vize verilmesi çağrısı yaptı. İşçi Partisi ayrıca vize süresi dolduğunda hiç kimsenin Hong Kong'a dönmeye zorlanmaması gerektiğini ifade etti.

Çin'in yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Yasası'nın ilk gününde Hong Kong'da yüzlerce protestocu tutuklanmıştı. Polis binlerce protestocuya göz yaşartıcı gaz, ve biber gazı ile müdahale etmişti. Bu gelişmelerden sonra Avustralya Başbakanı Marrison, Hong Kong'dan kaçanlara destek sağlama konusunda İngiltere ile ortak hareket edeceklerini bildirdi. İngiltere, geçtiğimiz 1 Temmuz'da Hong Konglulara vatandaşlık yolu açacağını duyurmuştu.

19. yüzyılda İngiltere hakimiyetinde bulunan ve 1997'de Çin'in kontrolüne geçen Hong Kong'da hükümet karşıtı ve demokrasi yanlısı gösteriler devam ederken hükümetteki Çin Komünist Partisi'nin yürürlüğe koyduğu yeni güvenlik yasası ile ayrılıkçı ve demokrasi yanlısı protestocular, söz konusu suçları işlemeleri 3 yıldan müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılabilecek. Ulusal Güvenlik Yasası merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor.

Mahmut Yılmaz

