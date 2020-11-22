Avustralya'nın Victoria eyaletinde 23 gündür Covid-19 vakası görülmedi

Tüm dünyayı yeniden etkisi altına alan korona virüs salgınında Avustralya'nın Victoria eyaleti virüste ikinci dalgayı yaşamış, eyalet başkenti Melbourne başta olmak üzere çok sayıda vaka ve ölüm kaydedilmişti. Yaklaşık 3 ay boyunca korona virüse karşı sert önlemler alan eyalet hükümeti sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, eczane ve süpermarketler dışında tüm işyerlerinin kapalı olması gibi aldığı birçok tedbir nedeniyle protesto edilmişti. Alınan tüm tedbirler sonuç verdi ve Victoria eyaletinde, son 23 gündür yeni korona virüs vakası görülmedi. Aktif vaka sayısının ise yalnızca 1 olduğu eyaletin Başbakanı Daniel Andrews konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, kısıtlamaların belirli bir plan dahilinde ortadan kaldırılmasının önemine değinerek bu gece yarısından itibaren hayata geçirilecek yeni uygulamaların detaylarını verdi. Maske takma zorunluluğu hakkında yeni kuralları açıklayan Andrews, dış mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını, kalabalık iç mekanlarda ve toplu taşıtlarda ise söz konusu zorunluluğun devam ettiğini belirtti.

Melbourne'de hayat normale dönüyor

Korona virüsten dolayı 3 ayı aşkın bir zamandır karantina uygulanan Melbourne'de vaka sayısının 'sıfıra' inmesinin ardından halk, alışveriş merkezleri ve plajlara gitmeye başladı. Ev ziyaretlerinin yakın zamana kadar yasak olduğu şehirde bu gece yarısından itibaren yeniden evlerde bir araya gelinebilecek. Sınırlı sayıda kişiyle yapılacak ev ziyaretlerinin yanı sıra düğün ve cenazelerde de daha fazla sayıda katılım sağlanacak. Korona virüsü yenen Melbourne'de yeni kuralların 13 Aralık'a kadar yürürlükte olacağı belirtildi.

Avustralya genelinde bugüne kadar 27 bin 819 korona virüs vakası tespit edilmiş, 907 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Mahmut Yılmaz