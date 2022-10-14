Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü

Avustralya'yı şiddetli yağış vurdu. Ülkenin bazı bölgelerinde, son 24 saat içerisinde Ekim ayındaki ortalama yağışlarının 4 katı yağış meydana gelirken, 4 eyalette ise tahliye kararı verildi. En az 500 evin sular altında kaldığı ülkede 1 kişiden de haber alınamıyor. Selden en çok etkilenen eyalet Victoria'da şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, okullarda eğitime ara verildi, 3 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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