Avusturya Başbakanı Kurz: 'Aşılamada yalnızca AB'ye güvenmek istemiyoruz'

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama seferberliği sürerken, Avusturya'da korona virüse karşı yeni bir aşı geliştirileceği açıklandı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail ziyareti öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak, korona virüse karşı aşılamada yalnızca Avrupa Birliği (AB) tarafından AB ülkelerine temin edilen aşılara güvenmek istemediklerini söyledi. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Covid-19 aşılarını onaylamada çok yavaş davrandığını belirten Kurz, aşıların AB ülkelerine tedariki ve dağıtımıyla ilgili halihazırda devam eden sorunlara da değindi. Kurz, Avusturya'nın ikinci nesil aşılara ilişkin araştırma ve üretim çalışmaları için önümüzdeki yıllarda Danimarka ve İsrail ile işbirliği yaparak kendi Covid-19 aşısını geliştireceğini duyurdu.

Kurz tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB için aşı tedarik etmeye yönelik girişimlerinden memnunum ancak virüsün gelecekte yeniden mutasyona uğraması ihtimaline karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadeleri yer aldı.

Avusturya Aşı Üreticileri Birliği Başkanı Renee Gallo-Daniel de yerel aşı üretiminin önemli olduğunu vurgulayarak, ülkenin yerel aşısı için tesis kurmak veya yenilemek aylar veya yıllar alsa da geleceğe hazırlık bakımından düşünmenin mantıklı olduğunu söyledi.