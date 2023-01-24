Avusturya Başbakanı Nehammer, Bulgar mevkidaşı Donev ile görüştü

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Bulgaristan'daki temaslarına devam ediyor. Nehammer, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Bulgaristan Başbakanı Galab Donev ile bir araya geldi.

Donev, Nehammer'e hitaben yaptığı açıklamada “Bizim ana önceliğimiz Schengen üyeliği olacak. Bugünkü ziyaretin hem Bulgaristan, hem Avusturya, hem AB'ye bu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum. Bulgaristan'ın Schengen'e alınması güçlü ekonomik ortaklık ve hepimizin menfaatine olan sınırların daha iyi korunmasına neden olacak” dedi.

Nehammer ise yaptığı açıklamada, “Schengen alanında problemler var ve biz onlara odaklanmak istiyoruz. Schengen bölgesinin bir sınırla daha genişlemesi söz konusu olunca, bu sınırların güvenli olması şarttır” ifadelerini kullanarak, Bulgaristan- Türkiye sınırındaki güvenliğin daha iyi olması ve mülteci akının önlenmesine atıfta bulundu.

Nehammer, “Avusturya Schengen'in iç sınırlarında bulunmasına rağmen, 100 bin sığınma dilekçesi aldı. Onlardan 75 bini ilk defa sunulan sığınma müracaatlarıdır. Bu insanlar Avusturya'ya gelmeden önce başka ülkelerden, başka sınırlardan geçti. Burada organize suç çeteleri ve uyuşturucu ile insan kaçakçılığı söz konusu. Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'yı katılım yolunda bırakmayacak. Şimdi çözülmesi gereken sınır güvenliği problemleri var” dedi.

Avrupa Komisyonu'ndan başta Bulgaristan- Türkiye sınırının güvenliği ve mülteci akımının engellenmesi için 2 milyar euro kaynak isteyeceğini yineleyen Nehammer, AB'nin ana hedefinin dış sınırların korunması olması gerektiğini vurguladı.

Sevda Bilge



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